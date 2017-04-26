البابا تواضروس: وصف ما حدث في 2011 بـ"الربيع العربي" كذب

القاهرة- (مصراوي): ​

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن "وصف ما حدث في 2011 من ثورات بالربيع العربي هو تسمية كاذبة، لأن الهدف كان هو عموم الفوضى في المنطقة، لكن الله أنقذ مصر في 2013."

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بالكويت على هامش زيارته لتدشين كنيسة هناك، أن "مصر البلد الكبير الذي يسند كل بلد عربي أنقذ من هذه الفوضى، وبالتالي إنقاذ الله مصر من هذه الفوضى يعطينا رجاء وبعد الحرب و الدمار يتفاوضون علي مائدة المفاوضات وتعود الحياة والحياة تغلب الموت".

وأشار إلى أن "الأمل دائما موجود لمستقبل أفضل ويجب أن يكون لدينا هذا اليقين ولا نرضي أن تكون مناطقنا مناطق الشرق الأوسط مناطق الحضارات والأديان تكون بهذه الصورة، فلا تدمر الإنسانية كلها ويجب الانتباه جيدًا من أجل المستقبل وأن اثق أن المستقبل جيدًا".