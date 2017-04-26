أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس: وصف ما حدث في 2011 بـ"الربيع العربي" كذب

Google+ Print
البابا تواضروس: وصف ما حدث في 2011 بـ"الربيع العربي" كذب البابا تواضروس: وصف ما حدث في 2011 بـ"الربيع العربي" كذب

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس

القاهرة- (مصراوي): ​

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن "وصف ما حدث في 2011 من ثورات بالربيع العربي هو تسمية كاذبة، لأن الهدف كان هو عموم الفوضى في المنطقة، لكن الله أنقذ في 2013."

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بالكويت على هامش زيارته لتدشين كنيسة هناك، أن "مصر البلد الكبير الذي يسند كل بلد عربي أنقذ من هذه الفوضى، وبالتالي إنقاذ الله مصر من هذه الفوضى يعطينا رجاء وبعد الحرب و الدمار يتفاوضون علي مائدة المفاوضات وتعود الحياة والحياة تغلب الموت".

وأشار إلى أن "الأمل دائما موجود لمستقبل أفضل ويجب أن يكون لدينا هذا اليقين ولا نرضي أن تكون مناطقنا مناطق الشرق الأوسط مناطق الحضارات والأديان تكون بهذه الصورة، فلا تدمر الإنسانية كلها ويجب الانتباه جيدًا من أجل المستقبل وأن اثق أن المستقبل جيدًا".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​