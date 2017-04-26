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وزير النقل: الصعيد يحتل النصيب الأول في مشروعات "تطوير الطرق"

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وزير النقل: الصعيد يحتل النصيب الأول في مشروعات "تطوير الطرق" وزير النقل: الصعيد يحتل النصيب الأول في مشروعات "تطوير الطرق"

مصراوي Masrawy

هشام عرفات وزير النقل

كتبت- مروة شوقي:

قال هشام عرفات، وزير النقل، الأربعاء، إن ارتفاع التكلفة الاستثمارية في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الأصول في سكك الحديد ومترو الأنفاق أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي.

وأشار عرفات خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في محافظة الإسماعيلية، إلى سعي الوزارة في عودة مترو الأنفاق بعد ثورة يناير بتطوير المرحلة الرابعة، كما تم تزويد الخط الأول الذي تم إنشاؤه منذ 30 سنة بـ20 قطار، علاوة على تطوير 17 قطار آخرين.

وتابع: "تم استثمار 2 مليار جنيه لتطوير القطاع وعمل موانئ ورصيف البضائع، وتطوير الطرق على مستوى المحافظات، والسكك الحديد بتكلفة 12 مليار جنيه".

وأكد عرفات، أن نصيب محافظات الصعيد هو الأكبر خلال تطوير المرحلة الثالثة للطرق، مضيفًا: "الانتهاء من شبكة المرحلة الثالثة من الطرق في نهاية يونيو، بتكلفة 8 مليار جنيه، وهو ما يشكل تحدي في المرحلة المقبلة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب وقيادات الدولة.​

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