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جوارديولا: مانشستر يونايتد فريق كبير ومنافس قوي لنا

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جوارديولا: مانشستر يونايتد فريق كبير ومنافس قوي لنا جوارديولا: مانشستر يونايتد فريق كبير ومنافس قوي لنا

التحرير

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جاهزية نجمي الفريق جابرييل خيسوس وسيرجو أجويرو، لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأربعاء: «خيسوس وأجويرو جاهزين للعب، وأمر مشاركتهم معًا يعتمد على طريقه اللعب التي سنخوض بها المباراة، إذا أردنا اللعب بدون أجنحة سنشركهم معا، لكن مشاركة سيلفا في محل شك، وخيسوس جاهز للعب ولكن بنيته الجسديه ليست كذلك».

وعن الخروج من كأس إنجلترا عقب الهزيمة من آرسنال (2-1)، علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: «لقد انتهى الأمر وأصبح من الماضي.. يجب أن ننظر لليوم ونحاول الفوز في المباراة المقبلة، تهانيئنا لفريق آرسنال».

ووعن مباراة الغد: «مانشستر يونايتد فريق بجودة عالية ومنافس قوي لنا، ولم يتلق هزيمة في الدوري منذ زمن، وإبراهيموفيتش لاعب ممتاز، ولكنهم يملكون لينجارد وراشفورد وهم جيدين أيضًا».

وأضاف جوارديولا: «أنا في عالم التدريب منذ 9 سنوات وهذا الموسم الأول الذي سأخرج به بدون بطولة، أمر يجب أن يحصل وقد حصل الآن، وإذا استمريت في عالم التدريب لسنوات أطول فسيحدث مجددًا، هنالك فرق كثيرة في أوروبا لم تتحصل على بطوله في هذا الموسم».

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التحرير

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