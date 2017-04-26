بالصور.. مدير أمن البحر الأحمر يكرّم الضباط المتميزين

البحر الأحمر - أحمد عوض

كرّم اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، عددًا من الضباط المتميزين؛ نظرًا لجهودهم وأدائهم المتميز في العمل خلال الفترة الأخيرة.

ووجه مدير أمن البحر الأحمر الشكر والتقدير لرجال الشرطة، لما بذلوه من جهد ملموس، ليكون حافزًا لهم وزملائهم على بذل المزيد من الجهد.

وعقب التكريم عقد "الحمزاوي" اجتماعًا مع الضباط؛ لمناقشة بعض القضايا المهمة والتوعية بالمخاطر التي تمر بها البلاد، والتنبيه بضرورة توخي الحذر وبذل المزيد من الجهد اثناء العمل.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بتكريم رجال الشرطة المتميزين في أداء عملهم.