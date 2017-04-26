هجوم وإشادة.. تعليقات مصرية على استقالة طبيبة بفريق علاج "أسمن امرأة في العالم"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

صاحب إعلان طبيبة هندية مشاركة في الإشراف على حالة "أسمن امرأة في العالم"، استقالتها رسميًا عن علاج المريضة إيمان عبد العاطي بعد تشكيك شقيقتها في صحة تقارير الفريق المُعالج وتأكيدها على تدهور حالتها الصحية، ردود فِعل تباينت ما بين الإشادة والهجوم.

وانهالت التعليقات على منشور الاستقالة الذي كتبته الدكتورة "أبارنا جوفيل بهاسكر"، رئيسة قسم جراحة السمنة في مستشفى سيفي الهندية، على صفحتها الشخصية على فيسبوك، الذي حقّق اكثر من ألفيّ إعجاب وما يزيد عن ألف تعليق وثلاثة آلاف مشاركة.

وتنوّعت التعليقات ما بين الإشادة بقرار الطبيبة ووصفه بالشجاع والبطولي، وبين الهجوم واعتبار ما قامت به مجرد "شو إعلامي" لا يهدف سوى لاستقطاب الرأي العام واستمالة الرأي العام، بعد اتهام شقيقتها "شيماء" للدكتور موفي لاكدوالا بالنصب والخداع وتسريحها من المستشفى قبل استكمال علاجها.

وجاءت بعض تعليقات المصريين تُشير إلى أن ما طرأ على حالة إيمان "طبيعيًا" بالنظر إلى حالتها الصحية، فقال أحدهم: "المنطق بيقول وأنا مش دكتور إن أكيد هيحصل مضاعفات نظرًا لوضعها.. أعتقد يعني!"

واستنكر آخر سلوك شقيقة إيمان، قائلًا "عيانين مصر أغلبهم كده مهم يعمل الدكتور.. يشتموه ع الباب."

وأعرب آخرون عن أسفهم إزاء ما تعرّض له الفريق الطبي من اتهامات وشكوك، فكتب أحدهم يقول إن "ما قدّمتيه وفريقك عمل رائع.. شكرًا على كل حال"، موصين إياها وفريق الأطباء بتجاهل التعليقات السلبية.

على الجانب الآخر، ندّد آخرون بانسحاب الطبية عن الإشراف على حالة إيمان، معتبرين ما قدّمت من مبررات بأنها "واهية"، فكتب أحدهم يقول: "لا أشيد ولا أحترم مبرراتك يا دكتورة، فالأطباء ينبغي أن يبذلوا قصارى جهدهم لمساعدة مرضاهم حتى لو تعرّضوا لاتهامات."

واعتبر البعض قرار الاستقالة بأنه "ضد الإنسانية".

فيما رآها أخرون بأنها "ألحقت العار لنفسها" بعد ذلك القرار.

وكانت "بهاسكر" قد أعلنت استقالتها رسميًا من رعاية إيمان وبشكل فوري، اليوم الأربعاء، على نشر شقيقة الحالة، وتُدعى "إيمان" مقطعًا مصورًا على صفحتها على فيسبوك، تتهم فيه الطبيب الهندي، موفي لاكدوالا، بالرغبة في تسريحها من المستشفى مع نهاية أبريل الجاري، مخالفا وعد سابق لها، بإبقائها لمدة عام، حتى تستكمل العلاج.

وأشارت شيماء إلى أن الطبيب يُروج لفقدان شقيقتها أكثر من 200 كيلو جرام خلال شهرين، مؤكدة أن ذلك لم يحدث، وأن ما خسرته الشابة لا يتعدى 70 كيلو على الأكثر.

كما كشفت وسائل إعلام هندية عن إصابة إيمان التي تزن نصف طن، بالشلل والعجز التام عن الحركة، خاصة بالجانب الأيمن من جسمها.

اقرأ أيضًا: طبيبة هندية تنسحب من علاج ''أسمن امرأة في العالم'' بسبب تصريحات ''شيماء''