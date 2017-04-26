مراسلون بلا حدود تضع موريتانيا على رأس قائمة حرية التعبير عربيا

نواكشوط - (د ب أ):

احتلت موريتانيا المرتبة الأولى عربيا في مجال حرية التعبير والصحافة للعام الرابع على التوالي.

وحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم الأربعاء، فقد احتلت موريتانيا المركز 55 عالميا متقدمة على جميع الدول العربية والدول المغاربية المجاورة لها.

وأظهر التقرير الذي تصدره المنظمة الدولية كل عام، واقع الحريات الصحفية وحرية التعبير في العالم .

جدير بالذكر أن موريتانيا ألغت في 2011 عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر ومواد من قانون الصحافة وحرية التعبير تحمي شخص رئيس الجمهورية من النقد .

وأدى ذلك إلى وجود هامش كبير من الحريات الصحفية في موريتانيا يصفه البعض بالمبالغ فيه، ويتجاوز كل الحدود، وصارت موريتانيا تحتل منذ 2014 المركز الأول عربيا في مجال حرية الصحافة.