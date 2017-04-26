انخفاض أسعار السمك بعد قرار السيسي

السمك هو بديل اللحوم لدى متوسطي ومحدودي الدخل في مصر، لذلك فارتفاع أسعار السمك في الفترة الماضية كان له أثرًا سلبيًا على تلك الفئات، فقد وصل سعر البلطي «سمك الغلابة» إلى 35 جنيه بينما وصل سعر البوري 45 والفيليه 60 جنيه أما الجمبري فحدث ولا حرج فقد تخطى حاجز 180 جنيه.

وقد اتخذت الدولة في الفترة الأخيرة عدة إجراءات مثل التوسع في الاستزراع السمكي وتحديث اسطول الصيد وطرح 27 طن سمك يوميا في المجمعات التابعة لوزارة التموين .

وجاء قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في الإسماعلية ليضع حدًا فاصلًا لهذه الزيادة في أسعار الأسماك التي قد لا يطيقها غالبية الشعب المصري.

فقد أصدر سيادته قرارًا بوقف تصدير الأسماك، جاء ذلك في تصريح السيسي في لقاءه مع الشباب أن مصر كانت تقوم بتصدير 40 ألف طن من الأسماك سنويًا ولكن ما تم في خلال الثلاث شهور الماضية انه تم تصدير 120 ألف طن وهذا كان له تأثير مباشر على المعروض من الأسماك في السوق لذلك فقد اصدر قرار بوقف التصدير.

وأوضح السيسي أن المبرر لتصدير هذه الكمية الضخمة من الأسماك بسبب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ولكن لم يوضح السيد الرئيس متى تم تطبيق قرار وقف التصدير وإلى متى .

المصدر : مصر فايف