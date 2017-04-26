نائب يهدد بالاعتصام داخل مكتب «عبد العال» بسبب قانون «الهيئات القضائية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هدد خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل «25 - 30» بمجلس النواب، بالاعتصام في مكتب رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لحين تنفيذ مطالبهم في التصويت الإلكتروني، والتأكد من موافقة ثلثي الأعضاء، على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

جاء ذلك بعد انسحاب نواب تكتل «25 - 30» من الجلسة العامة عقب التصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية وإعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على القانون، دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة.

ونشبت مشادة في طرقات المجلس بين نواب من ائتلاف «دعم مصر»، ونواب التكتل، واشتبك النائب إيهاب غطاطي، مع النائب أحمد الطنطاوي.