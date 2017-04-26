ننشر أسماء النواب الرافضين قانون الهيئات القضائية

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تقدم 34 نائبًا ونائبة بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مطالبين بوضع أسمائهم في قوائم الرافضين قانون الهيئات القضائية والرافضين تمريره اليوم بمجلس النواب.

جاء في مقدمة الأسماء النائب علاء عبد المنعم، القيادي بدعم مصر، ونواب تكتل «25 - 30»، والدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وآخرون مستقلون.

ووافق مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة، بشكل نهائى على تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، كما وافق بشكل نهائى على تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك بالأغلبية المطلوبة.