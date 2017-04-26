«المستقلة للعاملين بالاتصالات» تكشف موقف المشتركين في وقفة ضد مجلس الإدارة

التحرير

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قال ياسر سعد المحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، إن المهندس شكري.ج، وحسام.ق، من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ولا يلزم النيابة استدعاؤهما بعد صدور أمر الضبط والإحضار، وأن هذا يعطي الحق للشرطة فى القبض عليهم من أي مكان سواء بالعمل أو خارجه.

وأضاف سعد لـ"التحرير" أنه سيتوجه غدًا الخميس إلى نيابة الأزبكية للاطلاع على نص التحقيقات، وللحديث عن موقف العاملين اللذين لم يتم التحقيق معهما حتى الآن، مشيرًا إلى أن أزمة العمال ربما تتدخل الإدارة وتنهيها، خاصة بعد أن تم إخلاء سبيل 16 آخرين من العاملين في فرعي رمسيس والمريوطية.

من جانبه قال المهندس محمد أبو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات إن زميليهم المطلوب التحقيق معهما بنياية الأزبكية لم يتم استدعاؤهما حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع مع التعاونية القانونية القضية بعد إخلاء سبيل 16 آخرين من العاملين.

وأكد أبو قريش أن العاملين المشار إليهما لم يشاركا من الأساس بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال أمام سنترال رمسيس، وأن كلا منهما بفرع مختلف عن الآخر، منوهًا بأن ذلك يتطلب توضيح موقف الإدارة من حبس العمال.

وأضاف رئيس النقابة المستقلة أنه حاول التواصل مع المسئولين بإدارة الشركة بالقرية الذكية، لكنه لم يصل لشيء حتى الآن، مشيرًا إلى ضروة توضيح الإدارة أو المسئول عن العمال ومصالحهم، موقفها من حبس العمال والقبض عليهم من داخل مكاتبهم دون وجه حق.

يذكر أن نيابة الأزبكية قد أخلت سبيل 9 من العاملين بسنترال رمسيس المتهمين في المحضر رقم 1316 لسنة 2017 باستخدام موقع فيسبوك لتحريض العمال على تعطيل العمل، كما أخلت نيابة 6 أكتوبر سبيل 7 من العاملين بسنترال المريوطية على ذمة المحضر 6815 لسنة 2017.

وكان العاملون بسنترال رمسيس قد نظموا وقفة احتجاجية الأحد الماضي، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ وعده بصرف بدل غلاء المعيشة بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة.