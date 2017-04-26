النيابة توجه تهمتي إتلاف مال عام ورسم جرافيتي لصحفي وصاحب حملة للترابط الأسري

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تبحث نيابة العجوزة، برئاسة هادى عزب، قرارها بعد التحقيق مع المصوّر الصحفى بـ«ديلى نيوز إيجيبت» محمود نصر، ومحمد طاهر، صاحب مبادرة للترابط الأسرى بعنوان «هل حضنت ابنك اليوم؟»، وذلك بعد القبض عليهما مساء أمس الثلاثاء، أثناء تصوير جرافيتى يتم رسمه للحملة.

تحمل القضية رقم ١١١٣٠ جنح العجوزة، ونسبت إليهما النيابة العامة تهمة إتلاف مال عام «سور مسرح البالون بالعجوزة»، ورسم جرافيتى دون تصريح.

وبمواجهة الصحفى وصاحب الحملة بالاتهامات المنسوبة إليهما، قال الأول إنه يعد تقريرًا مصورًا عن الحملة فقط، بينما أكد صاحب الحملة عدم علمه بأن رسم الجرافيتى يمثل جريمة، بينما تبحث النيابة الآن قرارها.

وأشارت تحريات أوليَّة تسلمتها النيابة العامة، إلى أن صاحب الحملة، مطلوب فى 3 أحكام قضائية.