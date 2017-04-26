بعد إقرار قانون «السلطة القضائية».. 3 سيناريوهات وضعها القضاة لمواجهة البرلمان

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المؤشرات تؤكد أن الصدام بين مجلس النواب والقضاة قادمٌ لا محالة، خاصة بعد تصريح رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن، بأن هناك إجراءات تصعيدية، وجميع الخيارات مفتوحة، فى حال وافق البرلمان على قانون السلطة القضائية.

مناشدة السيسى.. بالقانون

أعلن نادى القضاة، أنه فى حالة إقرار البرلمان «القانون»، فإنه سيتواصل مع مؤسسة الرئاسة، استنادًا إلى المادة (123) من الدستور، التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على القوانين، حتى لو أقرها مجلس النواب، وكذلك من حقه كما تنص المادة رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وهو ما سيطلبه القضاة من الرئيس بالتدخل لوقف مشروع القانون وإعادة النظر فيه.

«الدستورية».. كلمة السر

وأوضح مصدر بمجلس الدولة، أن للقضاة الحق فى الدفع بعدم دستورية القانون، لتعارضه مع نص المادة 85 من الدستور، والخاص بتنظيم اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وللمحكمة الدستورية أن تقرر بقاء القانون، أو تعديله ليتوافق مع الدستور، أو إلغاءه تمامًا.

عدم الترشح.. الخيار الأصعب

وأضاف المصدر أن الخيار الأخير للقضاة والأصعب، هو أن يرفض أقدم 7 قضاة بالهيئات القضائية المختلفة، أن يتقدموا لشغل منصب الرئيس، وهو ما سوف يسبب حرجًا بالغًا للرئاسة، ولمقدم القانون، الذى لم يوضح العمل فى تلك الحالة.

وبينت الجمعية العمومية الطارئة والأخيرة لقضاة مجلس الدولة، فى اجتماعها لمواجهة قانون الهيئات القضائية الصادر من مجلس النواب، أن العدل صفة من صفات الله، والقضاء منوط به تحقيق العدل، ولذلك نصّت الدساتير المتعاقبة على استقلالية القضاء، والدستور نصّ على ذلك، وجعل مبدأ اختيار القضاة لرؤسائهم ضمانة لتحقيق العدل واستقرارا لمبدأ الاستقلالية.

وأضافت الجمعية أن استقلال القضاء ليس ميزةً للقضاة، بل ضمانة وحصن المجتمع للدفاع بحرية عن حقوق الشعب، كما أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع الدولة، لكنه يحتفظ بحقه فى الدفاع عن حقوقه المكتسبة، التى تضمن استقلاليته.