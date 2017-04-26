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تعرف على أولى مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

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تعرف على أولى مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا تعرف على أولى مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

التحرير

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يخوض الأهلي أولى مباراته في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 12 و 13 و 14 مايو المقبل، في القاهرة مع فريق زناكو الزامبي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي أٌقيمت اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع أندية القطن الكاميروني والوداد المغربي وزاناكو.

بينما يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي  مبارياته في القاهرة مع كابس يونايتد، أحد أيام 12 و 13 و 14، حيث وقع الفريق الأبيض في مجموعة تضم اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي.

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التحرير

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