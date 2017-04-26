سيد معوض عن قرعة أبطال إفريقيا: سنستعد بكل قوة لتحقيق انطلاقه جيدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

تحدث سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، عن قرعة مجموعة دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا -والتي أوقعت بطل مصر مع كلا من الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي، قائلًا «المجموعة قوية للغاية، وتحتاج إلى استعدادات قوية».

وأضاف معوض، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، سيتعامل مع كل مباراة بالمجموعة على حدا، وسيقوم بالتحضير جيدا قبل كل مباراة.

وأوضح مدرب الأهلي، أن مواجهة زاناكو في افتتاح المشوار الإفريقي ستتطلب مجهودًا كبيرًا من اللاعبين، وسيتم التحضير لها بشكل جيد، من أجل تحقيق انطلاقه جيدة في دور المجموعات.