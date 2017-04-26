أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سيد معوض عن قرعة أبطال إفريقيا: سنستعد بكل قوة لتحقيق انطلاقه جيدة

Google+ Print
سيد معوض عن قرعة أبطال إفريقيا: سنستعد بكل قوة لتحقيق انطلاقه جيدة سيد معوض عن قرعة أبطال إفريقيا: سنستعد بكل قوة لتحقيق انطلاقه جيدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

تحدث سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، عن قرعة مجموعة دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا -والتي أوقعت بطل مع كلا من الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي، قائلًا «المجموعة قوية للغاية، وتحتاج إلى استعدادات قوية».

وأضاف معوض، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، سيتعامل مع كل مباراة بالمجموعة على حدا، وسيقوم بالتحضير جيدا قبل كل مباراة.

وأوضح مدرب الأهلي، أن مواجهة زاناكو في افتتاح المشوار الإفريقي ستتطلب مجهودًا كبيرًا من اللاعبين، وسيتم التحضير لها بشكل جيد، من أجل تحقيق انطلاقه جيدة في دور المجموعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​