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الزمالك بعد قرعة أبطال إفريقيا: هدفنا الفوز بالبطولة

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الزمالك بعد قرعة أبطال إفريقيا: هدفنا الفوز بالبطولة الزمالك بعد قرعة أبطال إفريقيا: هدفنا الفوز بالبطولة

التحرير

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أكد خالد جلال، مدير الكرة بالجهاز الفني الجديد لنادي ، أن الفارس الأبيض «فريق كبير» وله تاريخه في القارة السمراء وحصل على البطولة 5 مرات من قبل.

وأُقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وأوقعت القرعة الزمالك على رأس المجموعة الثانية التي تضم كل من (اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي).

وقال «جلال»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الزمالك فريق كبير وله تاريخه، وحصلنا على البطولة 5 مرات، ووصلنا النهائي الموسم الماضي»، مؤكدًا «هدفنا البطولة».

وأضاف «جلال»: «المباراة الأولى  أمام كابس يونايتد الزيمبابوي ستقام بحضور الجماهير، وستكون نقطة انطلاقة قوية».

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التحرير

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