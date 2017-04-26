السيسي يرد على السخرية من مبادرة "الفكة"

كتبت – ياسمين محفوظ:

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهجوم على مبادرته بترك "الفكة" المتبقية في التعاملات البنكية لصالح مصر.

وتحدث السيسي بلهجة منفعلة خلال مشاركته بجلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار" بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس: "لما قلت من فضلكم سيبوا القروش اللي في البنوك.. ويقولوا شوفوا الراجل بيتكلم علي الفكة.. شوفوا السخرية من حالنا.. لما أجي أقول للناس نأكل يوم ومناكلش يوم شوف الراجل بيتكلم في أيه؟".

وتعجب الرئيس من السخرية من المبادرة، منهيًا حديثه بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتعود مبادرة الرئيس السيسي بترك "الفكة" الخاصة بالمعاملات البنكية اثناء افتتاحه مشروع غيط العنب في شهر سبتمبر الماضي، حيث ناشج المصريين بترك أجزاء ضئيلة من معاملاتهم البنكية لصالح المشاريع القومية، بجانب صندوق تحيا مصر، مشددا أن "فكة المعاملات البنكية" ستستفيد منها الدولة.