عبدالرحيم علي ينسحب من البرلمان اعتراضًا على إقرار تعديلات "السلطة القضائية"

كتب- أحمد علي:

انسحب الدكتور عبدالرحيم علي - عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، من الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، عقب إعلان الدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وقال علي - في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين - إن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفًا، وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور، والمحددة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونياً حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفًا بأن ما تم فيما يخص طريقة التصويت على القانون بـتخريب للبلد، لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء".

وتابع النائب الدكتور عبد الرحيم علي:"لم يقف أحد للتوصيت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانوني".