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انسحاب نواب "25 -30" من جلسة البرلمان اعتراضًا "السلطة القضائية"

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انسحاب نواب "25 -30" من جلسة البرلمان اعتراضًا "السلطة القضائية" انسحاب نواب "25 -30" من جلسة البرلمان اعتراضًا "السلطة القضائية"

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

انسحب أعضاء تكتل 25-30، من الجلسة العامة المنعقدة بالنواب، الأربعاء، اعتراضًا على إقرار قانون السلطة القضائية.

وقال محمد العتماني - أحد أعضاء تكتل 25-30 - في تصريحات خاصة لمصراوي - إن رئيس مجلس النواب لم يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم في القانون، مما ترتب عليه انسحاب أعضاء التكتل.

ورفض النائب هيثم الحريري - عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، قائلًا:"خلاص القانون تم الموافقة عليه".

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مصراوي Masrawy

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