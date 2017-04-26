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«مورينيو» يؤكد غياب «بوجبا» عن ديربي مانشستر

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«مورينيو» يؤكد غياب «بوجبا» عن ديربي مانشستر «مورينيو» يؤكد غياب «بوجبا» عن ديربي مانشستر

التحرير

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق، سُيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والمؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج».

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأربعاء: «بوجبا ليس جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي، لكن أنطونيو فالنسيا مستعد للعودة واللعب، كما أن هيريرا جاهز أيضًا».

وعن مواجهة السيتي غدًا، قال: «الأمر لا يتعلق بجوارديولا ولا بالسيتي، ولكن بالقتال للوصول لأهدافنا، ونريد أن نلعب في دوري أبطال أوروبا، ولا يعني لي أي شيء ولا لجماهير يونايتد ولا للنادي أن ننهي الدوري فوق سيتي في الترتيب ليس هذا هو أهم شيء، ولو كنا في المركز الـ5 وهم في الـ6 فنحن فوقهم لكن لا يعني هذا أي شيء، ولو كانوا في المركز الـ3 ونحن في الـ4 فهذا يعني الكثير».

وعن مستقبل إبراهيموفيتش، قال مورينيو: «مستقبل زلاتان هي عمليه جراحية كبيرة، فترة طويلة من التعافي للعودة، وقرار مستقبله في النهاية يعود لرجل قوي جدًا، وهو لن يستسلم لأنه يقاتل طوال حياته وأخبرته بذلك، ويبدو لي بأنه سيواصل في القتال وأنا سعيدٌ جداً بذلك، وعن مستقبله مع يونايتد لا أعلم وكل ما يهمني هو عملية تعافيه من الإصابة».

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التحرير

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