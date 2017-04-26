انتشال جثة طفل توفي غرقًا في نهر النيل بدمياط ـ صور

دمياط – محمد إبراهيم:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري بدمياط، اليوم، جثمان طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، غرق في النيل، أمام مكتبة مصر العامة، بعد جهود مكثفة استمرت ساعتين.

وقال شهود عيان، إن عددًا من الصيادين حاولوا إنقاذ الطفل الذي كان يسبح في الجهة المقابلة بناحية السنانية، بعد أن ترك ملابسه على الكورنيش، لكنهم فشلوا في ذلك.

يأتي الحادث بعد أيام من انتشال جثة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، أمرت النيابة بدفنها بعد صدور تقرير الطب الشرعي، كما شهد مركز فارسكور في الأسبوع ذاته غرق محمد رمضان الخطيب، نجل مدير مديرية الشؤون الصحية بالإقليم.