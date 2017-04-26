الحماية المدنية بالشرقية: استخراج جثمان مبيّض المحارة من منزل "كردية" مستحيل

الشرقية - فاطمة الديب وصابر المحلاوي:

كشفت المعاينة الأولية لرجال حماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، استحالة استخراج جثمان مبيض محارة، لقي مصرعه خلال التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية "كردية" بمنيا القمح.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تنقيب "محمد. ر. ع"، 28 عامًا، مبيض محارة، من حلوان بالقاهرة، عن الآثار أسفل منزل "محمد. ن. ع"، بقرية "كرديدة"، انهار جزء من المنزل عليه، نتيجة تصدع حوائط المنزل، ما أسفر عن مصرعه.

وتوجهت قوة من مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، برفقة رجال الحماية المدنية؛ لاستخراج الجثمان من أسفل الأنقاض، حيث تبين سقوطه داخل حفرة عمقها 8 أمتار، إلا أنها اكتشفت استحالة الأمر؛ حيث أن ناتج الحفر المستخرج من الحفرة عبارة عن تربة مُفككة مشبعة بالمياه الجوفية، ما يمنع استخراج الجثة من القاع، ويصعب معها استخدام الطرق العادية دون انهيار الحفرة بالكامل، ما قد يؤدي إلى انهيار العقار بالكامل؛ نظرًا لطبيعة التربة في تلك المنطقة.

وأرسل رجال الحماية المدنية، خطابًا للنيابة العامة؛ لشرح أسباب تعذر استخراج الجثمان، فيما أمر المستشار عمر أنور، رئيس نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بتشكيل لجنة هندسية لفحص الحفرة، ومحاولة البحث عن الجثمان وانتشاله من تحت الأنقاض.