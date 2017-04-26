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إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء على مساحة 100 فدان

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إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء على مساحة 100 فدان إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء على مساحة 100 فدان

مصراوي Masrawy

إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء

القاهرة ـ (أ ش أ):

بدأ جهاز تعمير جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إنشاء أكبر مزرعة سمكية بمدينة طور سيناء على مساحة 100 فدان، بطاقة إنتاجية 600 طن سنويا من كافة أنواع الأسماك.

وقال رئيس جهاز تعمير جنوب سيناء المهندس محسن سعيد حامد، في تصريح اليوم، إن المشروع يشمل ثلاجة لحفظ الأسماك ومزارع نخيل وأشجار فاكهة وصوب زراعية، مشيرا إلى افتتاح 3 تجمعات زراعية بمدينتي أبو رديس وسانت كاترين، لتكتمل منظومة التجمعات الزراعية، حيث تصل إلى 12 تجمعا زراعيا.

وأوضح أن المحافظة بدأت حصاد إنتاج المزارع من الخضروات بأنواعها، حيث استطاعت مواجهة جشع التجار، كما فتحت منافذ خاصة بجهاز التعمير ومجالس المدن.

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