مقتل 21 داعشيا في عملية عسكرية عراقية بمناطق شرقي سامراء

تكريت، العراق (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الاربعاء مقتل 21 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في عملية عسكرية بمناطق شرقي سامراء انطلقت صباح اليوم.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "القوات الأمنية العراقية تتقدم بسرعة في قاطع مطيبيجة وتم الاستيلاء على أراض لم تصلها القوات من قبل حيث وصلت القطعات الى مسافة 5 كلم من جهة الغرب عن مطيبيجة".

وأوضح أن" العمليات اسفرت حتى الان عن مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش وإصابة ستة من العناصر الامنية بجروح وتدمير تسع اليات والاستيلاء على أربع آليات اخرى وكميات من الأسلحة والاعتدة مختلفة الانواع".

كان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق عملية بمناطق شرق سامراء تهدف الى السيطرة على منطقة مطيبيجة، 30كلم شرقي سامراء، والقرى المحيطة بها لمنع عناصر داعش من شن هجمات على القوات العراقية، فضلا عن إعادة السيطرة على أراض جديدة والانتشار فيها عسكريا بما يضمن تقليص المناطق التي يسيطر عليها داعش.

وتقع مطيبيجة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين وينطلق منها عناصر داعش لتنفيذ هجمات شبه يومية ضد القوات العراقية وهي منطقة ذات غطاء نباتي عال وتكثر فيها الاودية ويمر فيها نهر العظيم.