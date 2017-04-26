الحشد العراقي يسيطر على مدينة أثرية جنوبي الموصل

بغداد (د ب أ)

أعلنت مصادر في قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم الاربعاء السيطرة على المدينة الاثرية في قضاء الحضر بشكل كامل.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات الحشد الشعبي تمكنت اليوم بعد معارك ضارية مع عناصر داعش من السيطرة على المدينة وشرعت برفع العبوات الناسفة .

وأشارت إلى أن قوات أخرى تواصل اقتحام مناطق اخرى من محاور أخرى لاستكمال العملية العسكرية للسيطرة على كامل مناطق القضاء.

وكانت قوات من الحشد الشعبي ترافقها طائرات القوة الجوية وطيران الجيش قد شرعت أمس بعملية عسكرية واسعة النطاق في قضاء الحضر مأ أسفر عن السيطرة على أكثر من 12 قرية.