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بالصور- في عيد ميلادها الـ 47.. إطلالات ميلانيا ترامب سيدة البيت الأبيض

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مصراوي Masrawy

ميلانيا ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

ميلانيا ترامبميلانيا ترامب

كتبت أسماء حمدي:

تحتفل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 47.

وولدت في 26 أبريل 1970، في سلوفينيا، حيث بدأت حياتها كعارضة أزياء فى الـ16 من عمرها، وفى سن 17 عاما قدمت أول جلسة تصوير بالتعاون مع مصور من سلوفينيا، حيث أقامت بشكل دائم فى الولايات المتحدة عام 2001، بينما أصبحت مواطنة أمريكية فى عام 2006.

وذكر موقع "سبوتنيك" أن ميلانيا ترامب تعرضت فى الآونة الأخيرة للكثير من الانتقادات لأنها أول عارضة أزياء تجلس على عرش السيدة الأولي في البيت الأبيض.

التقت ميلانيا، "ترامب" لأول مرة في إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش أسبوع الموضة فى نيويورك وذلك في سبتمبر 1998، بينما كان ترامب فى ذلك الحين لا يزال متزوجا.

وتزوجت ميلانيا دونالد ترامب عام 2005، وأنجبت ميلانيا صبيا يدعى بارون ويليام ترامب، وهو الطفل الخامس له.

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