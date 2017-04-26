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رئيس الوزراء: رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً لتشجيع الشركات على الإنتاج

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رئيس الوزراء: رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً لتشجيع الشركات على الإنتاج رئيس الوزراء: رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً لتشجيع الشركات على الإنتاج

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

الإسماعيلية - (أ ش أ):

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول ارتفاع الدواء خلال الفترة الأخيرة في ، إن القرار الذي اتخذته مؤخرا برفع أسعار مجموعة من الأدوية كان ضرورياً، لتشجيع شركات صناعة الدواء على الاستمرار في الانتاج بعد أن تعثرت وكادت توقف إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة لإنتاج والمستوردة من الخارج بسبب ارتفاع .

جاء ذلك خلال جلسة "مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن"، في إطار فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن رفع أسعار الأدوية أتاح الفرصة لتطوير الشركات للتطوير بعد المواجهة والحل والتعامل مع المشكلة، مؤكداً أن الحكومة ستقيم في الفترة المقبلة مصانع جديدة مع تطوير المصانع القائمة. ​

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