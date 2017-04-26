رئيس الوزراء: رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً لتشجيع الشركات على الإنتاج

الإسماعيلية - (أ ش أ):

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة الأخيرة في مصر، إن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع أسعار مجموعة من الأدوية كان ضرورياً، لتشجيع شركات صناعة الدواء على الاستمرار في الانتاج بعد أن تعثرت وكادت توقف إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة لإنتاج والمستوردة من الخارج بسبب ارتفاع سعر الدولار.

جاء ذلك خلال جلسة "مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن"، في إطار فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن رفع أسعار الأدوية أتاح الفرصة لتطوير الشركات للتطوير بعد المواجهة والحل والتعامل مع المشكلة، مؤكداً أن الحكومة ستقيم في الفترة المقبلة مصانع جديدة مع تطوير المصانع القائمة. ​