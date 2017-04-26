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«زراعة النواب» تطالب بوقف مزاد لبيع أراضِ في سيناء.. والحكومة ترفض

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«زراعة النواب» تطالب بوقف مزاد لبيع أراضِ في سيناء.. والحكومة ترفض «زراعة النواب» تطالب بوقف مزاد لبيع أراضِ في سيناء.. والحكومة ترفض

التحرير

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شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، نقاشا حاداً، بين أعضاء اللجنة وممثلي ، بشأن طرح أراض في سيناء للبيع فى مزاد علني، حيث أعلن أعضاء اللجنة، رفضهم للمزاد، مطالبين بتأجيله لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن تضرر أهالي في محافظة شمال سيناء من طرح "أراضيهم" للبيع بالمزاد العلني، دون تحديد الضوابط الحاكمة والأبعاد الاجتماعية والأمنية لتلك المناطق.

ورفض عبدالفتاح طه، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للتنمية والتعمير، تأجيل المزاد بسبب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بعقده، مؤكدًا أنه لن يتم وقف المزاد إلا بصدور قرار آخر يلغيه معقبا: "المزاد مستمر، وتم مراعاة القانون وجميع المساحات المشغولة تم استبعادها".

من جانبهم، عبر أعضاء اللجنة عن غضبهم، مؤكدين تقديم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمطالبته بالتدخل، ومطالبة رئيس لوزراء، بتأجيل المزاد لحين إجراء مزيد من الدراسة، نظراً لشكاوى أهالي سيناء، من نقص المياه، وتضررهم، بما يؤثر سلباً على مشروعاتهم الزراعية.

وقال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، إنه سيتم تقديم مذكرة إلى "عبدالعال"؛ لمطالبته بأن تكون اللجنة شريكًا مع الحكومة، فى جميع لجان تقنين الأراضي على مستوى الجمهورية.

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التحرير

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