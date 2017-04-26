الرئيس عن «الفكة»: «اتريقتوا بس لازم نستحمل سنة كمان معلش»

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استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، سخرية البعض من حديثه عن"الفكة" وتركها في البنوك، قائلا:«كنت بقول سيبوا الفكة يتريقوا ويقولوا شوفوا الراجل بيقول إيه، كنت بقول نأكل إيه ونشرب إيه يقولك شوفوا الرئيس بيقول إيه، لا حولا ولا قوة إلا بالله».

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الأربعاء،: «أنا بقول كلامي عشان تصبروا وتتحملوا مفيش غير كده، لازم تجروا معانا وتشاركوا وتعرفوا حجم الأزمة، محدش يقولي نجيب منين احنا هنشتغل ونعمل ونواجه مشاكلنا ونزود حجم المعروض».

واستكمل الرئيس:«مقدر تحملكم بس لازم تتحملوا زيادة، هنستحمل سنة كمان وبعدين فيه انتخابات اختاروا ما شئتم وربنا يعين اللي هيجي، استحملوا شوية معانا، لن تقوم مصر الإ بصبر شعبها وعمله وتضحيته، وأنا مش هتخلى عنكم غير لو قولتوا أمشي».