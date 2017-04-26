السيسي عن الأسعار: «لو أدائي السبب هامشي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على علم بغضب الطبقة المتوسطة من ارتفاع الأسعار، معقبا: "لو أدائي السبب في اللي بيحصل مستعدين نمشي، بس ده محصلة سنين طويلة من عدم المواجهة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، "لا أقصد الإساءة إلى شخص أو توجيه اتهام، بس بقالنا 50 سنة محتاجين دولة، واللي كان موجود خاف من رد الفعل وماعملش إصلاحات، والأمور تراكمت ولما الناس اتحركت من 2011 كان جزء من التوصيف لحجم المشكلة الموجودة في مصر ليس حقيقيا".

وتابع: "ماحدش هيقدر يقولكم الكلام ده غيري أنا، لكن أنا باقولكم التوصيف لمشكلة مصر خلال الـ30 سنة اللي فاتت، ماكانش حقيقي وكان وعي زايف ليكم، وبالتالي قالكم حل واتحرك وشيل، لكن كنا بنشيل مستقبلنا وكنا هنضيع بلدنا خالص ومستقبل أولادنا".

واستكمل: "أنا باقول كلام والله العظيم هاتحاسب عليه قدام ربنا، مش قدامكم إنتو، كنت باقول إننا دولة فقيرة ومواردها شحيحة وده من سنين طويلة، الدولة دي اتدبحت سنة 67 وحركة تقدمها وقفت من الفترة دي، الدول بتقوم في سنين طويلة وتضيع في سنين طويلة".