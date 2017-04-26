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الرئيس: «فخور بانتمائي للجيش.. هو اللي علمني أتكلم كده»

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الرئيس: «فخور بانتمائي للجيش.. هو اللي علمني أتكلم كده» الرئيس: «فخور بانتمائي للجيش.. هو اللي علمني أتكلم كده»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه يفتخر بانتمائه للجيش المصري، موضحا: «فخور بأني بانتمي للجيش، هو اللي علمني أكلمكم وأقعد كده قدامكم».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر الشباب الوطني، بالإسماعيلية: «فيه فصيل بيهد البلد، واحنا محتاجين حق كل لتر بنزين يحرك عربية شرطة، لأنها لو اتهدت مش هتلاقي حاجة غير الخراب والدمار».

وتابع: «اللي هيحافظ على ، لا الجيش ولا الشرطة، كلها عوامل استقرار، لكن العامل الأساسي هو وعي الشعب المصري وتماسكه، وكل اللي بيتعمل خلال الـ4 سنين اللي فاتوا الهدف منه نشر الوعي وفهم ما تمر به مصر».

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التحرير

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