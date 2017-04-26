السيسي في مؤتمر الشباب: «ماتخافوش من بكرة»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يهتم بالمؤمرات أو التكهنات، مضيفا «بيقولولي مابتزعقش ليه وترد علي اللي بيعمل مواقف وحشة، لكن أنا كل ما حد بيألمني باتحدى وباكبر».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر الشباب الوطني: «لما حد يزعلكم ماتطولوش لسانكم بُصّوا لنفسكم وامسكوا في بعض جامد واشتغلوا، واقبلوا اعتذاري إني حاولت أصلح».

وختم الرئيس حديثه: "باطمنكم والله وأنا باحلف بربنا عشان هو عارف حجم الإخلاص والشرف والأمانة اللي بنشتغل به، وباشوف مكأفاة ربنا في كل الشغل اللي بيتعمل، ماتخفوش من بكرة وطول ما انتو إيد واحدة ماحدش يخاف على مصير مصر».