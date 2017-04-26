805 ملايين جنيه عائدات «راية للنظم».. ورئيس القابضة: الدولار سيصل 12 جنيها

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كشف المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة «راية للنظم»، عن تحقيق الشركة حجم أعمال بلغ 805 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2016 بزيادة قدرها 218 مليون جنيه عن العام الماضي ونسبة نمو بلغت 37 % .

وأضاف «عبد الرسول»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، أن حجم أعمال الشركة تأثر بتعويم الجنيه، لاسيما وأن أغلب شركاء الشركة أجانب وأرباحهم انخفضت بمعدل 50 % بعد التعويم، وبالتالي انعكس على خفض حجم استثماراتهم في السوق المصرية.

وحول استراتيجية شركة راية للنظم في السوقين المحلي والإقليمي أكد الرئيس التنفيذي أنها ترتكز على عدة محاور أبرزها التحول الرقمي، الذي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي مثل انترنت الأشياء(Internet Of Things- IOT) والبيانات الكبيرة (Big Data).

وفي إطار سعي البنك المركزي لإدخال 10 ملايين مواطن في منظومة الشمول المالي وتقليل حجم الاعتماد على الدفع النقدي، أوضح عبد الرسول أن راية تركز على الحلول، التي تخدم نظام الدفع الالكتروني والشمول المالي ومساعدة الأفراد والمؤسسات للتحول إلى المجتمع اللانقدي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن أبرز الحلول المالية المقدمة من شركة "راية للنظم" والموجهة في المقام الأول للقطاع المصرفي، تتمثل مثل في تحويل الفروع إلى فروع الكترونية والخدمة الذاتية وحلول الصراف الآلي وعروض الدفع الإلكتروني، مع التركيز على حلول قطاع الاتصالات المتعلقة بتقنيات الجيل الرابع، بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى المتعلقة بمراكز البيانات، تخطيط موارد المشاريع ERP ، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلوماتITSM وحلول الحوسبة السحابية بالإضافة إلى تامين الشبكات والمعلومات.

واستطرد قائلا : «على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإنفاق في بعض القطاعات بسبب انخفاض قيمة العملة ،إلا أننا مازلنا متفائلين بتحقيق نتائج أفضل في العام الجاري من خلال زيادة الإنفاق من القطاعات العامة في المشروعات الضخمة بالإضافة إلى الاستثمارالمصرفي لتحقيق العديد من المبادرات بالدولة ".

من جانبه توقع المهندس مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، أن يصل الدولار بنهاية العام إلى 12 جنيه في حال لم تقم الحكومة بأي قرارات طارئة تربك العملية الاقتصادية.

وأكد خليل أن نتائج الأعمال التى حققتها "راية للنظم" في السنوات القليلة الماضية، تأتي في ظل التحديات التي تواجهها في السوق المصري، مؤكداً على أن نسبة الزيادة في حجم الأعمال يعد انعكاساً للزيادة في حجم الموارد البشرية لشركة "راية للنظم"، حيث تضاعف عدد العاملين بالشركة بنسبة 45% ليصل إجمالي موظفي راية للنظم 570 موظفا.

وبحسب أحدث الدراسات العالمية لمؤسسة جارتنر للأبحاث سوف يتجاوز معدل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات 156مليار دولار خلال العام 2017، بزيادة قدرها 2.4 %عن العام 2016 .

ومنذ أيام أعلنت البورصة المصرية، بدء التداول على أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، اعتباراً من جلسة تداول يوم الخميس 27 إبريل، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال هذه الجلسة فقط، واعتباراً من جلسة التداول التالية يتم التداول على الورقة المالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة بها، ويكون سعر الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 16.5 جنيه للسهم.