أحمد درويش: العين السخنة استقطبت استثمارات تقدر بـ20 مليار جنيه

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قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن منطقة العين السخنة من المناطق الواعدة ذات التنوع الجغرافي، التى يتم وضع مخططات مستقبلية لها لتنميتها بهدف خلق مجتمع متكامل حديث ومتطور.

وأضاف درويش - فى بيان له اليوم الأربعاء - أن المنطقة خلال عام 2016 شهدت تطورًا ملحوظًا في استقطاب صناعات ثقيلة في منطقتها الجنوبية، في حين ستكون المنطقة الشمالية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت المدينة الدوائية من أهم الاستثمارات التي تم العمل على وجودها في منطقة السخنة على مساحة 4 ملايين متر مربع.

وأكد أن موقع المنطقة المميز مع الميناء يمكنها من الوصول المباشر إلى البحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي، كما أن قربها من العاصمة الإدارية سيخلق إقبالًا على المنطقة.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة بلغت 20 مليار جنيه، وتتضمن المشروعات إنشاء مجمع بتروكيماويات ومعمل تكرير بترول ومجمعًا صناعيًّا لتصنيع الخلايا الشمسية ومجمع مصانع لإنتاج توربينات الرياح، وأيضًا إنشاء محطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى تصنيع وقود بديل وجذب صناعة الدراجات البخارية وتصنيع ألواح توربينات الرياح ومنسوجات ومواد غذائية وأجهزة كهربائية، كما تم الاتفاق على إنشاء مدينة لتصنيع الذهب ومنتجع صحى متكامل ومصانع أدوية وإنتاج المحاليل الطبية.

وأكد درويش أنه تم إنهاء تعاقدات على 13.4 مليون متر مربع، وإجراء تسويات بـ130 مليون دولار، بالإضافة إلى تسويات أخرى بـ3.4 مليار جنيه.

من جهة أخرى، أشار درويش إلى سير الهيئة في تجهيز المنطقة من خلال استثمارات أجنبية مباشرة في البنية التحتية لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه فى مقابل قيام الشركة ببيع الكهرباء والمياه للمستثمرين بالمنطقة بأسعار منخفضة غير مسبوقة، وهو ما يعطى صورة إيجابية للثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن المنطقة نجحت في التعاون مع بعض الشركات بالمنطقة، وتم عمل تصميم كامل لمنظومة مجابهة السـيول بتكلفة 42 مليون جنيه، بالشـراكة مع شركة النصر (9 ملايين جنيه) والهيئة الاقتصادية (33 مليون جنيه) وشركة السويس للتنمية الصناعية (بمكون عينى لعمل مسار للسيول).