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السيسي: «مشغل الجيش تحت رجليكم علشان مصر ماتقعش»

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السيسي: «مشغل الجيش تحت رجليكم علشان مصر ماتقعش» السيسي: «مشغل الجيش تحت رجليكم علشان مصر ماتقعش»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه يحاول الكشف عن حجم التحديات التي تواجه حتى يقف الجميع بحواره، مستدركا: "المرض واحد وفلوسنا كلها ربع ربع ربع، ربع سلف وربع خدمة دين وربع دعم، إيه اللي باقي ليك يا مصري عشان أعملك حاجه كويسة، ماعنديش أعملك".

أضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء: "الجيش المصري يقوم بدور تنموي مواز للدولة بالضبط، يا نهار أبيض أنا شغلت الجيش عندكوا يقاتل الإرهاب، ومشغلوا تحت رجليكم علشان ماتقعش مصر".

تابع السيسي: "وإحنا شغالين عشان تدفعوني إني أبقى رئيس قولتلكم حجم التحديات في مصر، وقولت إن الدولة مش هتقدر تعملها لوحدها، محتاجين المواطن في دعم حركة الدولة.. الموضوع كبير أوي، عشان كده باعمل قعده كل شهر، لأن ماحدش من الإعلام هيقدر يوصل الرسالة بالصدق والشرف والأمانة دي".

 

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التحرير

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