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السيسي للشعب: "اعذروني لأني حاولت الإصلاح"

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السيسي للشعب: "اعذروني لأني حاولت الإصلاح" السيسي للشعب: "اعذروني لأني حاولت الإصلاح"

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الرئيس عبد الفتاح

كتبت- ياسمين محمد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري قبول اعتذاره لأنه حاول الإصلاح، قائلًا: "ماكنش عندي خيار غير كدا".

وتحدث السيسي بلهجة منفعلة خلال مشاركته بجلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار" بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس: "ربنا مطلع وعارف حجم الشرف والإخلاص والعمل اللي إحنا بنشتغل بيه وهو اللي هيكافئ".

وأكد السيسي أن الأمور حتى الآن تجري بشكل مناسب: "ماتخافوش من بكرا طول ما أنتوا متماسكين".

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