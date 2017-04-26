السيسي للشعب: "اعذروني لأني حاولت الإصلاح"

كتبت- ياسمين محمد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري قبول اعتذاره لأنه حاول الإصلاح، قائلًا: "ماكنش عندي خيار غير كدا".

وتحدث السيسي بلهجة منفعلة خلال مشاركته بجلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار" بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس: "ربنا مطلع وعارف حجم الشرف والإخلاص والعمل اللي إحنا بنشتغل بيه وهو اللي هيكافئ".

وأكد السيسي أن الأمور حتى الآن تجري بشكل مناسب: "ماتخافوش من بكرا طول ما أنتوا متماسكين".