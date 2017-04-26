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"عبدالعال" يناشد النواب التعاون مع أمن البرلمان

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"عبدالعال" يناشد النواب التعاون مع أمن البرلمان "عبدالعال" يناشد النواب التعاون مع أمن البرلمان

مصراوي Masrawy

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

ناشد الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لمساندة مسئولي الأمن في البرلمان، لتنظيم دخول أي أحد لمقر البرلمان.

وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمنعقدة الأربعاء - إن هذه التشديدات تأتي لاعتبارات أمنية، ولهذا يجب أن نعاون الأمن فيها، حرصًا على المصلحة العُليا.

وكان رئيس مجلس النواب - خلال جلسة سابقة - طالب بتقنين دخول الضيوف لمقر البرلمان، نظرًا لوجود بعض الإجراءات الخاصة بالدخول حرصًا على أمن وسلامة البرلمان.

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