"عبدالعال" يناشد النواب التعاون مع أمن البرلمان

كتب- أحمد علي:

ناشد الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لمساندة مسئولي الأمن في البرلمان، لتنظيم دخول أي أحد لمقر البرلمان.

وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمنعقدة الأربعاء - إن هذه التشديدات تأتي لاعتبارات أمنية، ولهذا يجب أن نعاون الأمن فيها، حرصًا على المصلحة العُليا.

وكان رئيس مجلس النواب - خلال جلسة سابقة - طالب بتقنين دخول الضيوف لمقر البرلمان، نظرًا لوجود بعض الإجراءات الخاصة بالدخول حرصًا على أمن وسلامة البرلمان.