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تفاصيل تحركات "الزراعة" لحل أزمة حظر تصدير الفلفل المصري

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تفاصيل تحركات "الزراعة" لحل أزمة حظر تصدير الفلفل المصري تفاصيل تحركات "الزراعة" لحل أزمة حظر تصدير الفلفل المصري

مصراوي Masrawy

محصول الفلفل المصري

كتب - أحمد مسعد:

بعد إيقاف تصدير محصول الفلفل المصري لدولة الإمارات الشقيقة، بسب مطالبتنا بتوفير شهادة تفيد خلوها من متبقيات المبيدات، قررت وزارة الزراعة إرسال وفد مصري، يترأسه الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة صياغة القوانين، ويضم ممثلين عن وزارتي "الزراعة والصناعة"، و"المجلس التصديري للحاصلات الزراعية"، لدولة الإمارات، مطلع مايو المقبل، لبحث قرار حظر استيراد الفلفل بمختلف أصنافه، بعد اكتشاف متبقيات مبيدات في الشحنات الواردة إليها

وصرح الدكتور أشرف شرقاني، رئيس العلاقات العامة بالرقابة على الصادرات والواردات، أن اجتماعا سيُعقد اليوم بالوزارة لمناقشة أسباب الحظر، موضحا أنه سيتم حل الأزمة مع الإمارات في أقرب وقت، وعودة التصدير مرة أخرى.

وأضاف عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الأخطاء "الصغيرة" قد تتسبب في فقدان أسواق هامة، مثل الإمارات، خاصة مع وجود شحنات عدة تُصدر عشوائيًا دون مراجعات دقيقة.

وأشار الدكتور سمير الصياد، مدير معهد الباستين "موالح"، إلى أن بعض المصدرين يشترون المنتج من السوق المحلي، دون معرفة أماكن زراعته، أو الطريقة المستخدمة في الزراعة، ومدى صلاحية المنتج للتصدير أو توافقه مع المواصفات المطلوبة دوليًا من عدمه.

يذكر أنه تم حظر محصول الفلفل المصري بكافة أصنافه، اليوم، من التصدير إلى دولة الإمارات، التي طلبت من جمهورية العربية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضراوات والفواكه الواردة إليها. ​

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