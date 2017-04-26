النيابة تأمر بالقبض على حبيب العادلي لقضاء عقوبته بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

كتب – محمود السعيد:

تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بالسجن ٧ سنوات على حبيب العادلي، وزير الداخلية بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية ومباحث تنفيذ الأحكام بالقبض على "العادلي" لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بمعاقبة حبيب العادلي و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين بالمشدد 3 سنوات في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهم.

كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.