مدرب سموحة: سنكافح من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية

التحرير

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قال عمرو فتحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن القرعة أوقعت فريقة في مجموعة ليست سهلة، لكنهم قادرون على الكفاح لإحراز اللقب.

أضاف فتحي، لـ"التحرير": "جميع فرق دور المجموعات من المؤكد انها فرق قوية، فالمجموعة تضم مثل زيسكو الزامبي وريكارتيفو الإنجولي لأن جميع يعلم قوة الفريقان إضافة إلى الهلال الأبيض السودان فهو فريق غير معلوم بالنسبة لنا".

تابع فتحي: "البعض يعتقد أن ابتعاد سموحة عن مازيمبي والإفريقي التونسي فهذا معناه أن مباريات سهلة بالعكس فجميع الفرق التي وصلت لدوري المجموعات ليست سهلة بالتأكيد".

يشار إلى قرعة كأس الاتحاد الإفريقي أوقعت سموحة ضمن المجموعة الثالثة مع «ريكرياتيفو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وهلال الأبيض السوداني».