أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تعرف على الطريق نحو نهائي الكونفدرالية

Google+ Print
تعرف على الطريق نحو نهائي الكونفدرالية تعرف على الطريق نحو نهائي الكونفدرالية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، اليوم الأربعاء.

وتعد هذه النسخة الأولى للبطولة، التي تقام خلالها مرحلة المجموعات من ثمن النهائي، بعدما كانت تجرى في السابق، بربع النهائي، بناء على التعديلات التي أجراها كاف على نظام المسابقة العام الماضي، وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وحل سموحة في المجموعة الثالثة (طالع التفاصيل).

قرعة مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية

ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام، حتى الدور النهائي.

ويلتقي في دور الثمانية، للبطولة متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية مع وصيف الأولى، فيما يواجه متصدر المجموعة الثالثة، وصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.

وتنطلق مرحلة المجموعات، بالمسابقة في 12 مايو المقبل، وتختتم فعالياتها في 9 من يوليو، فيما تقام مباريات الذهاب بدور الثمانية أحد أيام 8 و9 و10 سبتمبر القادم، وتجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.

كما من المقرر أن تقام مباراتي الذهاب بالدور قبل النهائي، أحد أيام 29 و30 سبتمبر والأول من أكتوبر القادم، بينما يجرى لقائي الإياب بعدها بأسبوعين.

وتجرى مباراة الذهاب بنهائي الكونفيدرالية أحد أيام 17 و18 و19 نوفمبر، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع، وينال الفريق المتوج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية على مليون وربع المليون دولار، بدلاً من 660 ألف دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا»

السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا»

السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها»

السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها»