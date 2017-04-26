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الزمالك: نحن فريق بطولة ولا نخشي أي منافس

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الزمالك: نحن فريق بطولة ولا نخشي أي منافس الزمالك: نحن فريق بطولة ولا نخشي أي منافس

التحرير

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قال علاء عبدالغني، المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد لنادي ، تعليقًا على قرعة بطولة إفرقيا - التي أجريت اليوم الأربعاء، بمدينة 6 أكتوبر، إن الفارس الأبيض فريق بطولة ولا يخشى أي منافس.

وأقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، وأوقعت الزمالك على رأس المجموعة الثانية التي تضم كل من (اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي).

أضاف عبدالغني: "الزمالك فريق بطولة ولا نخشي أي منافس ومش فارق معانا أي فريق بنحترم الجميع وجاهزين لدور المجموعات، بالنسبة لي أصعب فريق في التصنيف الرابع هو الذي وقع مع الزمالك كابس يونايتد أخرج مازيمبي من البطولة".

تابع المدرب المساعد بالجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك: "اتحاد العاصمة يلعب علي نجيل صناعي ترتان ودةة هيزيد من صعوبة اللقاء، والأهلي الليبي فريق حماسي وعندهم مدرب مصري لديه خبرة طلعت يوسف ومش عارف هنلاعبهم في ولا لأ".

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التحرير

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