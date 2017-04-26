سموحة: قرعة الكونفيدرالية متوازنة وجميع المباريات لن تكون سهلة

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قال عاطف حفني، مدير الكرة بنادي سموحة، إن مجموعة فريقه في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، متوازنة بشكل كبير، خاصة أن كل الفرق في نفس المستوى.

أضاف حفني، خلال تصريحات صحفية: "هدفنا الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة.. كل الفرق صعبة وماتشات تقيلة، خاصة إن عمرنا 6 سنين فقط في الدوري".

تابع مدير الكرة بنادي سموحة: "عندنا طموحات كبيرة والمنافسة هتبقى صعبة.. أكيد متاثرين بإصابة 5 لاعبين بالرباط الصليبي لكن أتمنى نقدر نكمل بشكل كويس الفترة الجاية".

الجدير بالذكر أن مجموعة سموحة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، تضم زيسكو يونايتد الزامبي وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي وهلال الأبيض السوداني.

