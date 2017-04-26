الأهلي: لن نبخل بأي نقطة عرق للفوز بالبطولة الإفريقية

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفرق لن يبخل بأي نقطة عرق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا - حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "بي إن سبورت"، اليوم الأربعاء.

أضاف عبدالحفيظ :"لن نبخل بأي نقطة عرق للفوز باللقب، وهدف من الأهداف الرئيسية للأهلي الفوز بالبطولة الإفريقية"، مؤكدًا أنه لا بد من التعامل مع المجموعة بمنتهى الجدية والأهمية.

تابع مدير الكرة بالأهلي: "المباريات الأفريقية معتمدة على حالة الفريق المنافس وليس الاسم الكبير، ومجموعتنا مقبولة ومعقولة، وزناكو فريق جيد، ويحتل صدارة الدوري الزامبي ومتفوق على زيسكو".

وأقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وأوقعت القرعة الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كل من (الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي).