اعتزال جوي بارتون بعد إيقافه 18 شهرا بسبب المراهنات

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تعرض لاعب بيرنلي جوي بارتون للإيقاف لمدة 18 شهر عن لعب كرة القدم، بسبب تأكد إندراجه في فضحية مراهنات - حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت التحقيقات التي أجراها الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، إجراء لاعب بيرنلي لـ120 رهانًا خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2016 على المباريات في المسابقات المحلية والأوروبية.

أشار بارتون - إلى أن ذلك الإيقاف دفعه لإعلان اعتزاله مبكرًا، مشددًا على تقبله العقوبة لخرقه لقوانين كرة القدم، إلّا أنه يرى العقوبة قاسية للغاية، خاصة أنه ليس الوحيد الذي يقامر في كرة القدم.