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تشيلسي آخر ضحايا تحقيقات التهرب الضريبي في بريطانيا

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تشيلسي آخر ضحايا تحقيقات التهرب الضريبي في بريطانيا تشيلسي آخر ضحايا تحقيقات التهرب الضريبي في بريطانيا

التحرير

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انضم تشلسي إلى أندية وست هام ونيوكاسل والتي داهمتها الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، للتحقيق في اتهامات متعلقة بالتهرب الضريبي، وذلك بعد اعتقال المدير العام لنادي نيوكاسل صباح اليوم في مكتب النادي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أرسل مكتب إتش أم أر سي،جهة غير وزارية تابعة للحكومة البريطانية مختصة في الأمور الضريبية، مسؤولين إلى نادي تشيلسي للتحقيق في أمور متعلقة بالتهرب الضريبي.

وأوضح مكتب إتش أر  - في بيانه - أن نحو 180 مسوؤل تحركوا في بريطانيا وفرنسا اليوم، حيث داهموا عدد من المكاتب في شمال شرق وجنوب شرق إنجلترا وأعتقلوا الكثير من المسؤولين وصادروا مجموعة من الوثائق والسجلات المادية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

أضاف المكتب، أن الهدف واضح من تلك تلك التحقيقات وهو إرسال رسالة للجميع أنه أي كان شخصك، إذا ارتكبت أي شكل من أشكال التهرب الضريبي فعليك تحمل العواقب، ولم يكشف المكتب عن أي تفاصيل حتى تلك اللحظة. 

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التحرير

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