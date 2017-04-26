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وزير الخارجية الإيراني: لا تهتموا كثيرا بتصريحات ترامب

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وزير الخارجية الإيراني: لا تهتموا كثيرا بتصريحات ترامب وزير الخارجية الإيراني: لا تهتموا كثيرا بتصريحات ترامب

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران (د ب أ)
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إنه لا يتعين أخد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد على محمل الجد، خاصة عند الحديث عن التزام إيران بالاتفاق النووي مع القوى العظمى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :"أيضا في ما يتعلق بهذه المسألة، لا يتعين على المرء أن يعيره أي اهتمام كبير".

وكان ترامب قال قبل أيام إن إيران لا تحترم "روح" الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي.

وكان تم في يوليو من عام 2015 التصديق على الاتفاق بين إيران ومجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. ويسمح الاتفاق لإيران استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وليس بناء أسلحة نووية.

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