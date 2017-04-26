"البنا": القطاع الزراعي غير ثابت ويتأثر بالأسوق المحلية والعالمية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الثروة الحيوانية يعاني من فجوة كبيرة بين معدلي الإنتاج والاستهلاك، نظرًا لأننا ننتج 130 ألف طن بما يمثل 3 إلى 4% من إجمال الاستهلاك.

وأضاف البنا - خلال كلمته بجلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار" ضمن جلسات المؤتمر الدوري الثالث للشباب، المنعقدة حالياً بمدينة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار قادة الدولة - أن الثروة الحيوانية تحتل أولى أولويات أعمال الوزارة، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف يساعد على الإنتاج وتشجيع الفلاح على زراعة عدة محاصيل منها الفول والذرة الصفراء والقمح.

وأكد البنا، أن القطاع الزراعي غير ثابت، ويتأثر بالسوق المحلية والعالمية والتغيرات المناخية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير التقاوي والقمح، فضلًا عن العمل على زيادة الإنتاجية من 20 إلى 25%.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم الاشتراك في مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، نظرًا لأن تم استيراد تقاوي وخضراوات بقيمة 150 مليون دولار، لافتًا إلى أن معدلات التصدير شهدت ارتفاعًا في آخر أربعة أشهر.