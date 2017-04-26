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بدء الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على قانون السلطة القضائية والعلاوة

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بدء الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على قانون السلطة القضائية والعلاوة بدء الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على قانون السلطة القضائية والعلاوة

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من 3 ساعات، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على تعديلات قانون السلطة القضائية وكذلك إقرار مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمقررة بـ 10% بواقع 65 جنيهًا حد أدنى و120 جنيه حد أقصى.

وفي ذات الجلسة ينتهي البرلمان من المادة الخلافية في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المادة 34 والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

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