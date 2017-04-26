بالصور.. الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية وطلابية
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (1)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (2)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (11)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (10)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (12)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (13)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (14)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (15)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (17)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (16)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (18)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (19)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (20)
الآثار بكفر الشيخ تستقبل وفودًا أجنبية (21)
كفر الشيخ - إسلام عمار
قال ياسر الكردى، مدير منطقة آثار فوه بكفر الشيخ، إن المنطقة استقبلت أفواجًا سياحية، من الأجانب، وطلاب الجامعات، خلال الفترة الأخيرة، لزيارة معالم مدينة فوه الأثرية، ومصانع الكليم والسجاد، وغيرها من معالم تاريخية تشتهر بها المدينة.
وأكد مدير منطقة آثار فوه بكفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الأربعاء، أن وفدًا أمريكيًا - كنديًا، من 4 أشخاص، يدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، زار معالم مدينة فوه الأثرية، والمساجد التاريخية، وأجروا عملية تسوق بشراء عدة قطع من السجاد، والكليم، وجرى التنسيق معهم لتنظيم رحلات سياحية للمنطقة خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى زيارة وفودًا من طلاب جامعتى القاهرة، وسوهاج لتلك المعالم الأثرية، وتضمنت الرحلة زيارة مصنع الغزل ومشاهدة مراحل إنتاج الخيوط، ومؤسسة نهضة فوه للكليم اليدوي، ومشاهدة طرق تصنيع الكليم والجوبلان، ومسجدى سيدي موسى، والقنائى، وبوابة مصنع الكتان وبوابتي مصنع الطرابيش.
وكشف عن الاستعداد لاستقبال زيارة فوج طلابي آخر من جامعة القاهرة، يوم السبت المقبل، برئاسة عميد كلية الآثار بالجامعة، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس، يتخلل الزيارة جميع المعالم الأثرية، داخل مدينة فوه، والتعرف على أهم الصناعات التى اشتهرت بها المدينة، وذلك تحت إشراف محمد الملاح المدير العام للمنطقة.
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