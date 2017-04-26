مجازاة 61 من العاملين بمستشفى الباجور لتغيبهم عن العمل

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، مجازاة 61 من العاملين بمستشفى الباجور وذلك لتغيبهم عن العمل بخصم 3 أيام من راتب كل منهم.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيلة الوزارة، تفقدت خلالها استقبال الطوارىء وتواجد الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وقسم الحضانات والعناية المركزة والأقسام الداخلية للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتفقدت سرور قسم الأورام، وأوصت خلالها بانتداب طبيب باثولوجى وفنيين للمعمل وأطباء أسنان مع تفعيل عيادات التخاطب والأنف والأذن والرمد واستكمال تجهيز عناية مركزة للاطفال بعدد 4 أسرة.

ووجهت سرور بتدبير مكان آخر للعلاج الطبيعى للتوسعة وتقديم خدمات أكثر للمرضى.